Юрист Фурин предупредил, что родителям грозит до пяти суток ареста за запрет общения внуков с бабушками

Незаконный запрет ребенку общаться с бабушкой или дедушкой может обернуться для родителей штрафом, а при повторном нарушении — арестом. Порядок защиты прав родственников объяснил юрист Евгений Фурин, сообщает Ura.ru .

Статья 67 Семейного кодекса РФ закрепляет самостоятельное право бабушек и дедушек на общение с внуками. Развод родителей его не отменяет. Плохие отношения взрослых не дают оснований запрещать встречи.

Фурин посоветовал сначала договориться, при необходимости — письменно предложить график встреч и звонков. Если это не помогает, следует обратиться в опеку по месту жительства ребенка, затем — в суд. К иску стоит приложить переписку с отказами, фотографии и другие доказательства прежнего общения.

Суд учитывает возраст, здоровье, распорядок дня ребенка и его привязанность к родственникам. С 10 лет учет его мнения обязателен, но оно не определяет решение автоматически: суд выясняет, не повлияли ли на ребенка родители.

Если родитель игнорирует решение суда, родственники могут обратиться к приставам. По ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ штраф составляет 2–3 тысячи рублей. Повторное нарушение грозит штрафом 4–5 тысяч рублей или административным арестом до пяти суток.