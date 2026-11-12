Названы победители 36-го сезона фестиваля «Красное Яблоко» (Red Apple)

Итоги 36-го сезона подвели на Московском международном фестивале рекламы «Красное Яблоко» (Red Apple). Жюри, которое объединило более 90 представителей рекламной, маркетинговой и креативной индустрий из более 45 стран, отметило наградами 190 конкурсных работ.

Участники получили 29 золотых, 58 серебряных и 103 бронзовые награды. Среди экспертов — руководители ведущих агентств, креативные директора, стратеги и маркетологи.

По словам управляющего директора BBDO Group Владлены Гриненко, хорошая реклама обязана влиять на продажи.

«Стратегия, творческое решение, выбор канала и мастерство воплощения — это рекламные инструменты. Если продукт коммерческий, для меня главное — как он повлиял на продажи, если некоммерческий — какое влияние на поведение он смог оказать. Креатив становится эффективным, если он продает. А изобретательный креатив фестивального уровня, по моему убеждению, должен очень хорошо продавать», — подчеркнула Гриненко.

Высшие награды фестиваля присудили в трех основных конкурсных блоках:

Гран-при в блоке «Креатив» получило агентство Voskhod («Восход») за проект The Labyrinth («Лабиринт»), разработанный для Alzrus Foundation (фонд «Альцрус»);

Гран-при в блоке «Маркетинг» завоевало агентство BBDO с кампанией Their World («Их мир») для МТС;

Гран-при в блоке «Медиа» досталось агентству «Родная Речь» за проект There Will Be Light («Да будет свет»), реализованный для Tele2.

Спецприз за разработку масштабного комплекса коммуникационных проектов в поддержку развития строительной отрасли получил Градостроительный комплекс города Москвы за проект «Месяц градостроительства „70 лет на высоте“».

Главную профессиональную награду «Агентство года» получило агентство «Родная Речь», которое продемонстрировало высокие результаты в конкурсной программе фестиваля.

«Смелая идея — это занять позицию. Это не значит, что она должна быть сложно сочиненной или непонятной. Задача в том, чтобы почувствовать, что важно людям, где их боль, и дать на это яркий ответ. Это будет и смело, и понятно людям, и противоречия здесь я не вижу. Неизменными остались человеческие проблемы и боли, а также то, что вызывает смех или, наоборот, радость узнавания. Технология — лишь инструмент, а то, как мы разговариваем с людьми, и есть суть нашей работы», — отметил креативный директор RoRe Lion Василий Губин.

В отдельных конкурсных блоках звания лучших агентств распределили следующим образом:

Агентство года в сегменте «Креатив» — «Восход»;

Агентство года в сегменте «Маркетинг» — Агентство «Родная Речь»;

Агентство года в сегменте «Медиа» — SkyTecKnowlogy (SkyAlliance).

«Рекламодателем года» стал Tele2. Спецнаградой «Хранитель бренда» удостоили Cбермаркетинг + Sber.

«Мы стараемся не искать новую идею внутри уже знакомых решений. Наоборот, выходим за пределы привычной рекламной повестки: изучаем культуру, технологии, тренды и социальные изменения. Часто именно на стыке разных сфер возникают самые интересные инсайты. При этом отправной точкой всегда остается сам бренд: его характер, задачи и отношения с аудиторией. Это позволяет экспериментировать с формами и не терять связи с брендом», — рассказал директор Центра технологий СберМаркетинга Константин Поляничев.

Полный список победителей доступен на сайте фестиваля.