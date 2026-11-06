В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в октябре продукт

Яблоки возглавили список продуктов, которые сильнее всего подешевели в России в октябре. Средняя потребительская цена килограмма фруктов в последнюю неделю месяца составила 141,8 рубля. Это на 7,5% меньше, чем месяцем ранее, сообщили РИА "Новости" в ассоциации «Руспродсоюз».

В пятерку продуктов с наиболее заметным снижением стоимости также вошли овощи и сахар. Морковь подешевела на 5,2%, лук — на 4,7%, капуста — на 4,2%. Цена сахара за месяц снизилась на 2,6%.

Таким образом, четыре из пяти позиций в списке Руспродсоюза пришлись на плодоовощную продукцию.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли отмечали, что свинина, рис и сливочное масло за год подешевели больше остальных социальных значимых товаров — на 18%, 19% и 24% соответственно.