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    «Известия»: дачники оставляют кошек и собак без ухода после летнего сезона

    После отъезда дачников прикормленные за лето кошки и собаки остаются возле участков без еды и ухода. Об этом рассказала зоозащитница Ольга Еремеева, сообщает газета «Известия».

    По словам Еремеевой, животные привыкают к людям и месту, где их кормили, поэтому после окончания сезона не уходят от участков. Без заботы они сталкиваются с голодом и болезнями, некоторые погибают.

    Зоозащитница отметила, что оставленные без контроля кошки быстро размножаются. Кошка может приносить потомство как минимум дважды в год, а молодые животные способны размножаться уже в возрасте пяти-шести месяцев. Скопление животных на окраинах населенных пунктов также может привлекать диких зверей.

    Если забрать животное домой невозможно, Еремеева советует не ограничиваться кормлением: стерилизовать его и попробовать найти хозяев через социальные сети или другие интернет-площадки. Для стерилизации, по ее словам, существуют в том числе бюджетные программы.

    Еремеева считает, что решение проблемы требует личной ответственности владельцев, просвещения и ответственности за оставление питомцев в опасности. Она подчеркнула, что для собак жизнь без присмотра тоже представляет серьезную проблему.

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