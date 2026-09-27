«Известия»: дачники оставляют кошек и собак без ухода после летнего сезона

После отъезда дачников прикормленные за лето кошки и собаки остаются возле участков без еды и ухода. Об этом рассказала зоозащитница Ольга Еремеева, сообщает газета «Известия» .

По словам Еремеевой, животные привыкают к людям и месту, где их кормили, поэтому после окончания сезона не уходят от участков. Без заботы они сталкиваются с голодом и болезнями, некоторые погибают.

Зоозащитница отметила, что оставленные без контроля кошки быстро размножаются. Кошка может приносить потомство как минимум дважды в год, а молодые животные способны размножаться уже в возрасте пяти-шести месяцев. Скопление животных на окраинах населенных пунктов также может привлекать диких зверей.

Если забрать животное домой невозможно, Еремеева советует не ограничиваться кормлением: стерилизовать его и попробовать найти хозяев через социальные сети или другие интернет-площадки. Для стерилизации, по ее словам, существуют в том числе бюджетные программы.

Еремеева считает, что решение проблемы требует личной ответственности владельцев, просвещения и ответственности за оставление питомцев в опасности. Она подчеркнула, что для собак жизнь без присмотра тоже представляет серьезную проблему.