Около 100 тысяч москвичей проголосовали на ДЭГ за ночь
Прошедшей ночью около 100 тысяч человек в Москве воспользовались дистанционным электронным голосованием. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, чьи слова привело РИА «Новости».
«Дистанционное электронное голосование работает стабильно: за ночь проголосовали около 100 тысяч человек», — подчеркнул собеседник агентства.
Выборы депутатов Госдумы проходят в России 18–20 сентября. Регистрация на ДЭГ завершилась 14 числа.
За прошедшие 24 часа на выборах в Москве с помощью электронных бюллетеней проголосовали почти 2,2 миллиона человек. В столице избирательным правом обладают свыше 7,8 миллиона жителей.