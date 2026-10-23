Женщина и девочка пострадали в ДТП со скорой помощью в Пензе

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai Getz и машины скорой помощи на улице Окружной в Пензе. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла 22 октября в 18:20 напротив дома № 163. По предварительным данным, автомобилем скорой помощи «ГАЗель» управлял 55-летний мужчина, за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина.

Водитель легковой машины и ее пассажирка — юная девочка — получили травмы, их доставили в больницу. Водителя скорой после осмотра медики отпустили. В момент столкновения пассажиров в карете скорой помощи не было. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.