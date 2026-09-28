В Тюменской области 86-летнего пенсионера лишили прав за пьяное ДТП

Суд в Тюменской области оштрафовал и лишил прав 86-летнего водителя, который в состоянии опьянения врезался в чужую машину и скрылся. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на региональную пресс-службу судов.

Пожилой мужчина поехал в магазин за молоком, но при выезде от дома задним ходом столкнулся с припаркованным автомобилем. Решив, что задел столб, пенсионер уехал. Позже он вернулся к дому на поврежденной машине, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Освидетельствование показало четырехкратное превышение допустимой нормы алкоголя. На мужчину составили административные протоколы за нетрезвое вождение и оставление места ДТП. По решению суда нарушителя оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года.