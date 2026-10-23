Автоэксперт Попов напомнил водителям о штрафе за летние шины зимой

За движение на летних шинах в зимний период водителям грозит штраф 500 рублей. Об этом автоэксперт Дмитрий Попов сообщил Zvezdanews .

Запрет действует с 1 декабря до конца февраля, однако регионы вправе продлить этот период. Требование введено с 1 сентября 2023 года, уточнил Попов. Движение на летних колесах в установленный зимний период считается эксплуатацией автомобиля при неисправностях, при которых она запрещена.

По его словам, местные власти получили право увеличивать сроки действия ограничения в зависимости от климатических условий региона.

Нарушение не является длящимся: после первого штрафа водитель должен устранить причину, а продолжение движения на летней резине может привести к новому наказанию при следующей проверке. Ответственность предусмотрена по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. При этом сама по себе мера не предполагает задержания автомобиля.