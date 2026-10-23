Водителям в России придется компенсировать ущерб за сбитых на дороге животных и птиц. Штрафы выписывают сотрудники лесхозяйства по данным ГИБДД, пишет Ura.ru .

При столкновении с животным необходимо остановиться, выставить аварийный знак, вызвать ГИБДД и скорую при необходимости, а место ДТП зафиксировать на фото и видео. Автоюрист Николай Попов уточнил, что спасать сбитое животное не нужно, так как это не входит в обязанности водителя и может быть опасно.

Размер штрафа зависит от вида: за лося придется заплатить 80 тыс. рублей, за кабана — 30 тыс., за медведя — 60 тыс. рублей. За косулю штраф составит 40 тыс. рублей, за лису — 200 рублей, за утку — 600 рублей. Если животное занесено в Красную книгу, сумма рассчитывается с повышающими коэффициентами.