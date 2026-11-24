Причиной низкой температуры в квартире при горячих батареях могут стать изношенные оконные уплотнители или щели в межпанельных швах. Об этом Life.ru рассказала сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

По ее словам, продувание окон устраняет сам собственник, тогда как дефекты общедомовых конструкций обязана чинить управляющая компания. Для фиксации проблемы жильцам нужно вызвать специалистов для проведения официального замера температуры воздуха.

По действующим нормативам в жилых комнатах должно быть не ниже +18 градусов, а в угловых — от +20 градусов (в регионах с холодным климатом — +20 и +22 градуса соответственно). Если радиаторы вовсе не греют, причиной может быть воздушная пробка в системе — в этом случае заявку на проверку труб также принимает диспетчерская служба или УК.