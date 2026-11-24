Российские пенсионеры имеют право на льготы по уплате ряда налогов на имущество. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Пенсионеры в России имеют право на ряд налоговых льгот, о которых знают далеко не все. В первую очередь речь идет об освобождении от налога на имущество и уменьшении земельного налога», — отметил парламентарий.

Вышедший на пенсию гражданин вправе не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место. Льгота действует только на один объект каждого вида.

При уплате земельного налога ФНС делает вычет за шесть соток, платить придется только за площадь свыше этого размера. Льготы по транспортному налогу по стране разнятся, поскольку их устанавливают региональные власти.

Если вычеты не применены автоматически, пенсионеру стоит обратиться в налоговую службу с заявлением, добавил депутат.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину об увеличении поступлений в бюджет.