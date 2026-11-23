Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Об этом сообщил ТАСС .

Россиянина доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Жорина прооперировали.

«Его жизни ничего не угрожает. Однако как минимум до конца недели он будет находиться в больнице под наблюдением врачей», — сообщил источник из окружения юриста.

Жорин ведет дело Дениса Устименко-Вайнштейна (репер Джиган), против которого подала иск его бывшая супруга Оксана Самойлова. Она требует, чтобы суд ограничил Джигана в родительских правах. По мнению Жорина, иск имеет скорее информационно-пиарную составляющую, нежели реальную юридическую необходимость. Судебное заседание назначили на 18 декабря.