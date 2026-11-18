Международный форум «Всемирный день качества — 2026» состоялся в Москве с 9 по 13 ноября. Участники обсудили трансформацию систем управления, технологии качества, ценности потребителей, пищевую безопасность и другие темы.

Приветственное слово президента России Владимира Путина зачитал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава государства отметил, что этот форум — особенный.

«Ровно 30 лет назад, в 1996 году, была учреждена премия правительства РФ в области качества. За прошедшее время ее лауреатами стали промышленные предприятия и учебные заведения, медицинские и торговые организации во многих регионах нашей страны. Их вклад в формирование современной производственной, технологической культуры, в популяризацию российского знака качества достоин самого глубокого признания», — подчеркнул Владимир Путин.

Основным мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Стратегии качества». Эксперты обсудили госполитику в области качества, развитие компетенций и ответственность бизнеса за результат.

Около 50 сессий, брифингов и круглых столов прошли в рамках деловой программы. Спикерами стали более 200 представителей власти, бизнеса и науки.

Кроме того, представители Роскачества и сервиса доставки «Купер» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по продвижению российских товаров с госзнаком качества, а также продукции, которая сертифицирована по различным стандартам.

Также сотрудники Минпромторга России, Роскачества и Росаккредитации оценили передовые лаборатории контроля качества в МИСИС. Руководители профильных ведомств познакомились с работой лабораторий, где испытывают моторное топливо, создают композитные материалы и разрабатывают сложные промышленные прототипы.