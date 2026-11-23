Заброшенный дом или дачу можно оформить в собственность по механизму приобретательной давности после 15 лет непрерывного и открытого владения. Об этом 360.ru рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

Для признания права собственности необходимо относиться к недвижимости как к своей: оплачивать коммунальные услуги, делать ремонт и ухаживать за участком, после чего обратиться в суд.

«Важно понимать, что речь идет не просто о проживании в чужом доме. Человек должен фактически относиться к нему как к своему имуществу: поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить ремонт, оплачивать коммунальные услуги, следить за земельным участком, не скрывать своего владения», — сказал эксперт.

При положительном решении суда право собственности необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Подробно об оформлении заброшенного дома в собственность читайте в нашей статье.