В Московской области за последние несколько лет значительно расширили сеть контейнерных площадок для сбора отходов. О результатах этой работы и необходимости учитывать сезонные особенности региона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании.

По словам главы региона, пару лет назад в области начали пересматривать расположение контейнерных площадок и устанавливать дополнительные емкости. Работы организовали с учетом потребностей жителей в летний и зимний периоды.

«За это время они (контейнерные площадки. — Прим. ред.) точно удвоились, если не больше», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что расширение сети площадок позволяет сделать сбор отходов удобнее для жителей и сократить необходимость оставлять мусор в непредназначенных для этого местах.