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    Эксперт Фокус назвала невежливые привычки в переписке

    Эксперт по этикету Фокус: собеседник не обязан отвечать немедленно

    Ночные сообщения без необходимости, навязчивые напоминания и голосовые без предупреждения могут раздражать получателя. Эксперт по этикету и осознанному стилю Оксана Фокус объяснила правила общения в мессенджерах, сообщает Sputnik.

    Фокус подчеркнула, что цифровой этикет помогает учитывать время и удобство другого человека, а не устанавливает строгие запреты. Режим дня у всех разный, но несрочные ночные сообщения лучше отложить до утра или запланировать их отправку.

    Наличие телефона не означает готовности постоянно быть на связи. Если вопрос не срочный, несколько сообщений подряд лишь усиливают давление. Собеседнику стоит дать время на ответ.

    Эксперт посоветовала сразу после приветствия обозначать причину обращения. Вопросы лучше формулировать с контекстом, чтобы получателю не приходилось вспоминать детали предыдущих разговоров.

    Фотография или мем не всегда требуют реакции. Но молчание после прочтения вопроса или просьбы может выглядеть как игнорирование. В таком случае достаточно коротко подтвердить получение и сообщить, что ответ будет позже.

    Голосовые удобны не всем: человек может быть в транспорте или не иметь возможности включить звук. Короткий вопрос лучше написать текстом, а перед отправкой длинного аудио — уточнить, удобно ли его послушать.

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