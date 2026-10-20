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    В России введут отдельный статус стажера

    Машаров: правила стажировки поменяются с 1 марта 2027 года

    сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: сгенерировано ИИ/360.ru

    С 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые правила трудовой стажировки. Работодатели должны будут заключать со стажерами срочные трудовые договоры сроком не более шести месяцев и назначать им наставников, сообщил РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

    Изменения закрепят в Трудовом кодексе официальное понятие стажировки и отдельный статус работника, который осваивает профессию на практике. В договоре потребуется указать, что сотрудник занимает должность стажера, например продавца-стажера или консультанта-стажера.

    «Стажировка сотрудника носит срочный характер. Если ни одна из сторон не потребует расторжения договора в связи с истечением срока, то срочный договор со стажером не станет бессрочным», — объяснил Машаров.

    Если после стажировки работодатель оформит с сотрудником новый трудовой договор, назначать испытательный срок ему будет нельзя.

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