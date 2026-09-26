Дизайнер Мартьянова: классика и минимализм могут обойтись дорого

При обустройстве квартиры с готовым ремонтом от застройщика больше всего денег может уйти на корпусную мебель. Об этом рассказала дизайнер интерьера Алена Мартьянова, передает Ura.ru .

По словам Мартьяновой, расходы также увеличивают отдельные дизайнерские решения. Деревянные панели, камень, гипсовые детали и фотопечать обычно используют как акценты, но они повышают стоимость интерьера.

К затратным стилям дизайнер отнесла качественную классику. Она требует большого количества лепнины и других деталей, монтаж которых обходится дорого. Мебель из массива и обилие декора тоже увеличивают расходы. При этом минимализм, отметила Мартьянова, также может стоить дорого.

Работа дизайнера, по мнению специалиста, помогает ускорить обустройство квартиры и сократить затраты. Для этого он заранее продумывает инженерные решения, электрику, сантехнику и другие коммуникации, а также оптимизирует бюджет проекта, сообщает RT.