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    Дизайнер Мартьянова: классика и минимализм могут обойтись дорого

    При обустройстве квартиры с готовым ремонтом от застройщика больше всего денег может уйти на корпусную мебель. Об этом рассказала дизайнер интерьера Алена Мартьянова, передает Ura.ru.

    По словам Мартьяновой, расходы также увеличивают отдельные дизайнерские решения. Деревянные панели, камень, гипсовые детали и фотопечать обычно используют как акценты, но они повышают стоимость интерьера.

    К затратным стилям дизайнер отнесла качественную классику. Она требует большого количества лепнины и других деталей, монтаж которых обходится дорого. Мебель из массива и обилие декора тоже увеличивают расходы. При этом минимализм, отметила Мартьянова, также может стоить дорого.

    Работа дизайнера, по мнению специалиста, помогает ускорить обустройство квартиры и сократить затраты. Для этого он заранее продумывает инженерные решения, электрику, сантехнику и другие коммуникации, а также оптимизирует бюджет проекта, сообщает RT.

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