Депутат Колунов назвал причины отказа в регистрации дачной пристройки

По словам Колунова, проверка обязательна как при дачной амнистии, так и при регистрации в общем порядке. Основанием для отказа может стать нарушение минимальных отступов: менее 3 м от забора соседа для жилого дома или менее 1 м для хозпостройки. Также нужно соблюдать отступ от красной линии улицы.

Пристройка не должна выходить за границы участка — занимать часть соседской земли или территории общего пользования.

Колунов предупредил и об ограничениях этажности и высоты. Пристройку не зарегистрируют, если из-за нее дом превысит установленные в муниципалитете нормы для индивидуального жилищного строительства и садоводства: более трех этажей или более 20 м.

Отказ возможен и при строительстве в зонах с особыми условиями использования территорий, например в охранных зонах газопровода или линий электропередачи, где действуют запреты или ограничения.

Еще одна причина — грубые нарушения строительных и пожарных норм, создающие реальную угрозу жизни людей или соседним строениям, отметил депутат.