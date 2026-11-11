Депутат Колунов назвал причины отказа в регистрации дачной пристройки
Депутат Колунов: дом не должен выходить за границы участка
Самовольная капитальная пристройка может помешать регистрации дачного дома. Власти проверяют соответствие здания градостроительным нормам и требованиям безопасности, рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает RT.
По словам Колунова, проверка обязательна как при дачной амнистии, так и при регистрации в общем порядке. Основанием для отказа может стать нарушение минимальных отступов: менее 3 м от забора соседа для жилого дома или менее 1 м для хозпостройки. Также нужно соблюдать отступ от красной линии улицы.
Пристройка не должна выходить за границы участка — занимать часть соседской земли или территории общего пользования.
Колунов предупредил и об ограничениях этажности и высоты. Пристройку не зарегистрируют, если из-за нее дом превысит установленные в муниципалитете нормы для индивидуального жилищного строительства и садоводства: более трех этажей или более 20 м.
Отказ возможен и при строительстве в зонах с особыми условиями использования территорий, например в охранных зонах газопровода или линий электропередачи, где действуют запреты или ограничения.
Еще одна причина — грубые нарушения строительных и пожарных норм, создающие реальную угрозу жизни людей или соседним строениям, отметил депутат.