Мизулина использовала сленговое слово в поздравлении с Днем народного единства

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в поздравлении россиян с Днем народного единства использовала сленговое слово, которое в последнее время завирусилось в Сети среди молодежи. Поздравление она опубликовала в своем телеграм-канале .

«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала она.

Речь идет о глаголе «могнем» — это часть молодежного интернет-сленга. Слово означает превзойти кого-либо в каком-то деле, доказать свое превосходство в определенном плане. К примеру, фраза «я тебя могну» употребляется для акцента на своем преимуществе над другим человеком — не в абсолютно во всем, а в конкретном аспекте (внешнем виде, росте, достижениях, отдельной черте).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем народного единства. В поздравлении градоначальник подчеркнул, что праздник служит напоминанием о героических страницах истории России и вдохновляет на новые свершения.