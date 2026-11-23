Фото: Певец Денис Майданов стал гостем Всероссийских соревнований по единоборствам «Герои Отечества» / Медиасток.рф

Народный артист России Денис Майданов и заслуженный артист России Сергей Войтенко представили альбом «Новые казачьи песни». В сборник вошли 14 авторских композиций о культуре, истории и традициях казачества.

Песни записали вместе с творческими казачьими коллективами из разных регионов страны. Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив и Совета при президенте по делам казачества.

Авторы обратились к темам любви к родной земле, семье, исторической памяти, воинского долга и связи поколений. Одна из целей работы — расширить современный репертуар казачьих коллективов и создать произведения, которые смогут стать частью музыкального наследия в будущем.

В рамках проекта также сняли видеоработы на несколько композиций. Среди них — «Золотая Русь», «А что надо казаку?», «Будь здоров, казак», «Казачье око», «Хуторок» и «Любовь земная».

Особое место в сборнике заняла песня «Аист». Денис Майданов посвятил ее своему деду Петру Лобачеву, потомственному донскому казаку. Личная история исполнителя стала частью общей темы сохранения семейной и исторической памяти.

Создатели рассчитывают, что новые композиции заинтересуют казачьи творческие коллективы и пополнят их репертуар.