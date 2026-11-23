Мокрый снег накроет Москву 23 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня в утренние часы местами ожидается гололедица. Днем будет облачная погода, временами пройдет мокрый снег вперемешку с дождем», — сказала она.

По ее словам, количество осадков не превысит одного-двух миллиметров. Столбики термометров покажут 0…+2 градуса. В Подмосковье температура воздуха составит до 0…+3 градусов.

Ветер в столице будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду с юга, атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба.

Накануне Гидрометцентр также предупреждал о снеге в Москве в начале рабочей недели.