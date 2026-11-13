Американская медсестра подарила носки безногому пациенту

В США медсестра по ошибке вручила безногому пациенту носки на праздник. Об этом она рассказала на платформе Reddit .

Женщина призналась, что конфуз произошел из-за спешки.

«Я очень торопилась, носясь между палатами, забегала в каждую, тараторила: „С Днем ветеранов, спасибо за вашу службу!“» — написала она.

Медсестра выпалила поздравление и отдала инвалиду с ампутированными ногами пару носков в цветах американского флага. Когда она поняла, что натворила, то сначала замерла от ужаса, а потом побежала дальше.

Женщина добавила, что коллеги по работе стали смеяться над ней из-за этого случая.

Ранее в Финляндии оконфузился президент Александр Стубб. Глава государства неудачно пошутил в сторону короля Испании Филиппа VI, который посетил страну вместе с супругой. После речи монарха он заметил, что в Финляндии ценят «и хорошую еду, и плохую еду, и все, что между ними».