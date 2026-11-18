Самыми популярными направлениями проекта «Москва — область» стали маршруты в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово.

Чаще всего пассажиры выбирают следующие маршруты:

№ 1542 «Метро „Тушинская“ — ЖК „Изумрудные холмы“» — почти 17 тысяч поездок в сутки;

№ 1368 «Метро „Ховрино“ — Долгопрудный» — более 13,5 тысячи поездок в сутки;

№ 1443 «Метро „Беломорская“ — Новые Химки» — более 13 тысяч поездок в сутки;

№ 1346 «Метро „Ховрино“ — Микрорайон Левобережный» — более 8,5 тысячи поездок в сутки;

№ 1339 «Метро „Парк Победы“ — Магазин „Маринка“» — почти 7,5 тысячи поездок в сутки.

Автобусы ходят по расписанию и с предсказуемыми интервалами.

«Пассажиров перевозят порядка 500 современных и комфортабельных автобусов. По будням на маршрутах проекта совершают свыше 200 тысяч поездок, а всего с момента запуска общее количество поездок достигло 38 миллионов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Чтобы оценить работу новых автобусов, можно оставить отзыв о поездке через QR-коды в салоне. Наклейки с QR-кодами находятся у кабины водителя и над площадками для колясок, велосипедов и крупного багажа в середине салона.

Сегодня 65 маршрутов проекта связывают столицу с восемью городскими округами ближайшего Подмосковья. Для них закупили 600 современных автобусов среднего, большого, а также большого пригородного класса вместимости.

Ранее пассажирам Мострансавто напомнили правила перевозки животных.