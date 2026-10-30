В Госдуме призвали делать скидки на ЖКУ для участников субботников

Жильцам, которые помогают благоустраивать дворы и участвуют в субботниках, следует давать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

Он отметил, что необходимо поощрять россиян, которые помогают развивать свой район, заботятся о подъезде и доме. По его словам, это можно организовать благодаря использованию современных технологий.

«Как его можно было бы поощрить? Скидками на [услуги] ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга — у нас камеры повсюду», — подчеркнул парламентарий.

Чернышов добавил, что не имеет в виду передачу обязанностей по содержанию дома жильцам.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Шатунов призвал обязать музыкальные платформы маркировать сгенерированные нейросетями треки, а также сделать для них отдельные чарты. Он обратился с этим предложением к руководству VK Музыки и «Яндекс Музыки».