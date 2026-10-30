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    В Госдуме призвали делать скидки на ЖКУ для участников субботников

    Депутат ГД Чернышов предложил снизить оплату ЖКХ за участие в субботниках

    Кирилл Григорьев с командой принял участие во Всероссийском субботнике
    Фото: Кирилл Григорьев с командой принял участие во Всероссийском субботнике/Медиасток.рф

    Жильцам, которые помогают благоустраивать дворы и участвуют в субботниках, следует давать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов.

    Он отметил, что необходимо поощрять россиян, которые помогают развивать свой район, заботятся о подъезде и доме. По его словам, это можно организовать благодаря использованию современных технологий.

    «Как его можно было бы поощрить? Скидками на [услуги] ЖКХ. Очень удобно, через систему мониторинга — у нас камеры повсюду», — подчеркнул парламентарий.

    Чернышов добавил, что не имеет в виду передачу обязанностей по содержанию дома жильцам.

    Ранее депутат Госдумы Дмитрий Шатунов призвал обязать музыкальные платформы маркировать сгенерированные нейросетями треки, а также сделать для них отдельные чарты. Он обратился с этим предложением к руководству VK Музыки и «Яндекс Музыки».

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