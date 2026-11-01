Пенсии, миграционные нормы и ГОСТ на растворимый кофе. Что изменится в России с 1 ноября?

Фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан старше 80 лет или с I группой инвалидности выросла вдвое, а список продуктов с маркировкой «Честный знак» расширился. Подробно об этих и других законах, вступающих в силу в ноябре, — в публикации 360.ru.

Список статей, за которые мигрантов будут выдворять из страны, увеличился с 22 до 45. Суд отправит иностранца домой, даже если у него в России есть дети.

Вступил в силу ГОСТ на растворимый кофе, а маркировку «Честный знак» будут наносить на растительные масла, молочную продукцию и удобрения.

Сократился до одного часа срок поступления информации об оплате госпошлин и штрафов в информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Мера позволит избежать ограничения банковских счетов из-за несвоевременного обновления базы.

Казахстан и Черногория изменили правила въезда.

Что нужно для пересечения границы — в нашем видео.