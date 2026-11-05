«ЛизаАлерт» предостерег родных пропавших людей от необдуманного поведения в Сети
Глава «ЛизаАлерт» Сергеев посоветовал не публиковать всю информацию о пропавших
Не всю информацию о пропавшем человеке можно публиковать в мессенджерах и соцсетях. Лучше согласовывать посты с участниками поисков. Об этом председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил ТАСС.
Существует большое количество чатов, информация по которым быстро распространяется. Сергеев назвал проблемой то, что иногда сами родители пропавших детей могут опубликовать в них информацию, другие дополнить ее, и в результате весь населенный пункт узнает больше, чем нужно. Удалить эти данные из общего доступа уже не получится.
«Если у вас рядом есть поисковые отряды, которые занимаются поисками пропавших на постоянной основе, в случае если у вас пропал близкий человек, неважно, какого возраста, проконсультируйтесь, какую информацию можно писать в паблик, а какую нет», — посоветовал он.
Ранее он сообщил, что в некоторых районах пришлось приостановить поиски из-за медведей.