«ЛизаАлерт» предостерег родных пропавших людей от необдуманного поведения в Сети

Не всю информацию о пропавшем человеке можно публиковать в мессенджерах и соцсетях. Лучше согласовывать посты с участниками поисков. Об этом председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил ТАСС .

Существует большое количество чатов, информация по которым быстро распространяется. Сергеев назвал проблемой то, что иногда сами родители пропавших детей могут опубликовать в них информацию, другие дополнить ее, и в результате весь населенный пункт узнает больше, чем нужно. Удалить эти данные из общего доступа уже не получится.

«Если у вас рядом есть поисковые отряды, которые занимаются поисками пропавших на постоянной основе, в случае если у вас пропал близкий человек, неважно, какого возраста, проконсультируйтесь, какую информацию можно писать в паблик, а какую нет», — посоветовал он.

Ранее он сообщил, что в некоторых районах пришлось приостановить поиски из-за медведей.