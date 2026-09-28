360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Автоэксперт Славнов посоветовал зарядить аккумулятор до морозов

    Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал проверить и подзарядить аккумулятор до первых серьезных морозов. Это повысит шансы завести машину в холода, сообщает Ura.ru.

    Славнов рекомендует заняться аккумулятором при сезонной смене шин, когда средняя температура устойчиво держится около 5–7 градусов. Проверку лучше не откладывать до морозов.

    Сначала нужно измерить напряжение на клеммах мультиметром. У полностью заряженной батареи оно составляет около 12,6–12,7 В, показатель ниже 12,4 В говорит о частичном разряде. Также следует осмотреть корпус: на нем не должно быть трещин, вздутий и следов подтекания электролита. Клеммы нужно проверить на окисление и надежность крепления.

    Эксперт советует дозарядить аккумулятор, особенно если машина долго стояла или батарея уже не новая. Для этого подойдет зарядное устройство с током не выше 10% от емкости батареи. Зарядить аккумулятор можно дома при наличии электричества или в автосервисе. После зарядки клеммы следует очистить и обработать защитной смазкой.

    На морозе емкость аккумулятора может снизиться на 30–50%. Славнов отметил, что подзарядка не гарантирует запуск двигателя, но уменьшает риск проблем. Он также советует хотя бы раз в неделю ездить по 20–30 минут и подумать о замене батареи, если ей больше четырех–пяти лет.

    Читайте также

    В Госдуме предложили создать сервис для проверки медицинских блогеров

    В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию

    Сон в руку. Учительница математики выиграла 10 млн рублей в лотерее

    Жительница Британии нашла под полом дома тайник 1921 года

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Юрист объяснила, повлияет ли миллион рублей на другие выплаты матерям-героиням

    В воскресенье встать в очередь к мощам святителя Спиридона можно будет до 10:00

    Россияне стали реже делать татуировки

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с Максимом Белбородовым

    Число атак на избирательную систему выросло в России перед выборами

    Pogiba Alexandra/news.ru

    МВД объяснило, что при вынужденных ДТП с жертвами не будет уголовной ответственности

    Razmik Zackaryan/URA.RU

    Проценты по программе «Семейная ипотека» привяжут к количеству детей

    Россиянам назвали доход для найма няни в Москве