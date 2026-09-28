Автоэксперт Славнов посоветовал зарядить аккумулятор до морозов
Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал проверить и подзарядить аккумулятор до первых серьезных морозов. Это повысит шансы завести машину в холода, сообщает Ura.ru.
Славнов рекомендует заняться аккумулятором при сезонной смене шин, когда средняя температура устойчиво держится около 5–7 градусов. Проверку лучше не откладывать до морозов.
Сначала нужно измерить напряжение на клеммах мультиметром. У полностью заряженной батареи оно составляет около 12,6–12,7 В, показатель ниже 12,4 В говорит о частичном разряде. Также следует осмотреть корпус: на нем не должно быть трещин, вздутий и следов подтекания электролита. Клеммы нужно проверить на окисление и надежность крепления.
Эксперт советует дозарядить аккумулятор, особенно если машина долго стояла или батарея уже не новая. Для этого подойдет зарядное устройство с током не выше 10% от емкости батареи. Зарядить аккумулятор можно дома при наличии электричества или в автосервисе. После зарядки клеммы следует очистить и обработать защитной смазкой.
На морозе емкость аккумулятора может снизиться на 30–50%. Славнов отметил, что подзарядка не гарантирует запуск двигателя, но уменьшает риск проблем. Он также советует хотя бы раз в неделю ездить по 20–30 минут и подумать о замене батареи, если ей больше четырех–пяти лет.