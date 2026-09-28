Автоэксперт Славнов посоветовал зарядить аккумулятор до морозов

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал проверить и подзарядить аккумулятор до первых серьезных морозов. Это повысит шансы завести машину в холода, сообщает Ura.ru .

Славнов рекомендует заняться аккумулятором при сезонной смене шин, когда средняя температура устойчиво держится около 5–7 градусов. Проверку лучше не откладывать до морозов.

Сначала нужно измерить напряжение на клеммах мультиметром. У полностью заряженной батареи оно составляет около 12,6–12,7 В, показатель ниже 12,4 В говорит о частичном разряде. Также следует осмотреть корпус: на нем не должно быть трещин, вздутий и следов подтекания электролита. Клеммы нужно проверить на окисление и надежность крепления.

Эксперт советует дозарядить аккумулятор, особенно если машина долго стояла или батарея уже не новая. Для этого подойдет зарядное устройство с током не выше 10% от емкости батареи. Зарядить аккумулятор можно дома при наличии электричества или в автосервисе. После зарядки клеммы следует очистить и обработать защитной смазкой.

На морозе емкость аккумулятора может снизиться на 30–50%. Славнов отметил, что подзарядка не гарантирует запуск двигателя, но уменьшает риск проблем. Он также советует хотя бы раз в неделю ездить по 20–30 минут и подумать о замене батареи, если ей больше четырех–пяти лет.