Репетиторов предупредили о мошеннических рассылках фишинговых ссылок на Zoom

Злоумышленники придумали новую схему обмана — они присылают репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости». .

Учителей призвали не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах, ссылки на которые переслали неизвестные. Правоохранители посоветовали заходить в сервисы через официальные приложения или интернет-страницы.

Ведомство также призвало репетиторов самим передавать ученикам ссылки на конференции, чтобы не попасться на удочку мошенников. Признаками фейковых ресурсов могут быть лишние буквы, цифры или странные домены, предупредили в МВД.

Также пользователям рекомендовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов.

Ранее эксперт Александра Пожарская обратила внимание, что аферисты стали чаще использовать смс-бомбинг, чтобы обмануть жертв. Они забрасывают пользователя текстовыми сообщениями, а потом звонят с предложением помочь остановить рассылку.