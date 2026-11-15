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    Репетиторов предупредили о мошеннических рассылках фишинговых ссылок на Zoom

    МВД: мошенники стали присылать учителям вредоносные ссылки на Zoom

    Злоумышленники придумали новую схему обмана — они присылают репетиторам фишинговые ссылки на Zoom и Google Meet. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости»..

    Учителей призвали не вводить логины и пароли на неизвестных сайтах, ссылки на которые переслали неизвестные. Правоохранители посоветовали заходить в сервисы через официальные приложения или интернет-страницы.

    Ведомство также призвало репетиторов самим передавать ученикам ссылки на конференции, чтобы не попасться на удочку мошенников. Признаками фейковых ресурсов могут быть лишние буквы, цифры или странные домены, предупредили в МВД.

    Также пользователям рекомендовали включить двухфакторную аутентификацию для почты и других аккаунтов.

    Ранее эксперт Александра Пожарская обратила внимание, что аферисты стали чаще использовать смс-бомбинг, чтобы обмануть жертв. Они забрасывают пользователя текстовыми сообщениями, а потом звонят с предложением помочь остановить рассылку.

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