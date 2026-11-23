Срок регистрации бизнеса в Федеральной налоговой службе составляет от суток до трех в зависимости от способа — онлайн или очно. Об этом ИС «Вести» рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.

Он отметил, что ведомство стремится максимально вовлечь россиян в предпринимательскую деятельность, поэтому процесс регистрации бизнеса упросили.

«Долгое время была такая логика, что мы стоим на защите входа в бизнес-среду и пытаемся отсечь всех, кто этого не достоин. Сегодня логика абсолютно другая. Мы хотим максимального вовлечения в бизнес-активность. Мы хотим из регистрации сделать, по сути, воронку вовлечения в бизнес-активность», — сказал Егоров.

В 2010-х регистрация бизнеса занимала около месяца. Теперь при обращении в офис процедура займет до трех дней, а благодаря онлайн-услуге «Создай свой бизнес» — сутки.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.