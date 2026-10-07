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    «АБН24»: россияне чаще выбирают курсы по хобби и здоровью, чем карьерные программы

    Онлайн-программы по увлечениям и здоровью вызывают у россиян больше доверия, чем обучение ради продвижения по службе. Директор Института нового общества Василий Колташов связал это с изменением жизненных приоритетов, сообщает АБН24.

    По мнению Колташова, программы, обещающие карьерный успех, предлагают жертвовать временем и интересами ради будущей руководящей должности. Однако такое вознаграждение все чаще кажется людям недостаточным и ненадежным. Хобби и забота о здоровье, напротив, дают результат уже в настоящем.

    Эксперт связал эту тенденцию с историческим опытом: войнами, самоограничением ради развития страны, тяжелыми 1990-ми и экономическими кризисами с 2008 года. Несколько поколений жили в ожидании благополучия, но обещанная перспектива постоянно отодвигалась. Это могло привести к разочарованию в больших ожиданиях.

    Колташов подчеркнул, что речь не обязательно идет об отказе от карьеры. Продвижение по иерархии может уступать место профессионализму и реализации способностей. Работа по найму тоже способна приносить заработок, смысл и удовольствие без стремления стать начальником.

    По словам эксперта, профессиональную реализацию важно сочетать с отдыхом, хобби и заботой о здоровье. Общество еще не отказалось от карьерных ожиданий, но прежняя система ценностей меняется, передает RT.

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