В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре

Тридцатое сентября объявили днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в Кубринске Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в «Максе» .

Он обратил внимание, что в этот день будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные программы. Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.

«Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — отметил Евраев.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Областная прокуратура организовала проверку и поставила расследование под контроль. В Переславль-Залесском округе ввели региональный режим ЧС.