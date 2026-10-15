HR-специалист Мурадян заметил, что люди стали осознаннее выбирать направление учебы

Доля российских выпускников вузов, работающих по полученной профессии, за пять лет выросла с 39 почти до 45%. Доля специалистов с высшим образованием без работы сократилась вдвое, сообщает Авторадио .

Специалист по подбору персонала Гарри Мурадян связал рост занятости по специальности с двумя причинами. Первая, по его словам, — закон, обязывающий выпускников, выучившихся на врача, отработать три года либо выплатить крупную сумму. Эксперт заявил, что риск выплаты 9–11 млн рублей побуждает больше людей работать по профилю.

Второй причиной Мурадян назвал сокращение числа направлений, для которых банки выдают образовательные кредиты под 3%. По его оценке, за последние два-три года их количество уменьшилось с более чем 200 примерно до 60. Эксперт считает, что ограничение доступа к дешевым кредитам заставляет абитуриентов осознаннее выбирать будущую профессию.

Еще одним фактором Мурадян назвал развитие среднего профессионального образования.