Самая сильная с конца лета вспышка произошла на Солнце

Астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную с конца лета вспышку. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

«На Солнце вспышка M6.7 — самая сильная с конца лета. Последний раз более крупное событие было 25 августа: вспышка M6.9», — уточнили астрономы.

По данным ученых, вспышка возникла, судя по первым поступившим кадрам, довольно близко к центру солнечного диска. В лаборатории пояснили, что имеются шансы, что она зацепит Землю.

При этом пока ученые не наблюдают ни движений вещества, ни взрывных волн в сторону Земли. Наблюдение продолжат, точную информацию сообщат позднее.

Ранее астрономы предупредили, что солнечная активность, ранее подавленная около месяца, резко возросла вечером 5 октября.