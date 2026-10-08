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    Самая сильная с конца лета вспышка произошла на Солнце

    Телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
    Фото: Телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

    Астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную с конца лета вспышку. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

    «На Солнце вспышка M6.7 — самая сильная с конца лета. Последний раз более крупное событие было 25 августа: вспышка M6.9», — уточнили астрономы.

    По данным ученых, вспышка возникла, судя по первым поступившим кадрам, довольно близко к центру солнечного диска. В лаборатории пояснили, что имеются шансы, что она зацепит Землю.

    При этом пока ученые не наблюдают ни движений вещества, ни взрывных волн в сторону Земли. Наблюдение продолжат, точную информацию сообщат позднее.

    Ранее астрономы предупредили, что солнечная активность, ранее подавленная около месяца, резко возросла вечером 5 октября.

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