На Землю в пятницу обрушатся магнитные бури

Синоптик Леус предупредил россиян о магнитных бурях в пятницу

В пятницу, 9 октября, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1–G2. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По его словам, причиной станут две крупные вспышки уровня М на Солнце, произошедшие во вторник: обе выбросили к Земле облака плазмы.

«Международные прогностические центры провели обработку данных, полученных с работающих в космосе телескопов, и сделали вывод, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы», — объяснил синоптик.

Леус отметил, что колебания геомагнитного поля сохранятся примерно двое суток, а 9 октября не исключено возникновение бурь слабой и средней силы — G1–G2. Шанс магнитных бурь оценивается примерно в 80%. Стабилизация геомагнитного поля ожидается в воскресенье.

Ранее портал MyCalend сообщил, что россиян в октябре ожидают несколько периодов магнитных бурь.