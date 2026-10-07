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    На Землю в пятницу обрушатся магнитные бури

    Синоптик Леус предупредил россиян о магнитных бурях в пятницу

    NASA
    Фото: NASA

    В пятницу, 9 октября, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1–G2. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

    По его словам, причиной станут две крупные вспышки уровня М на Солнце, произошедшие во вторник: обе выбросили к Земле облака плазмы.

    «Международные прогностические центры провели обработку данных, полученных с работающих в космосе телескопов, и сделали вывод, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы», — объяснил синоптик.

    Леус отметил, что колебания геомагнитного поля сохранятся примерно двое суток, а 9 октября не исключено возникновение бурь слабой и средней силы — G1–G2. Шанс магнитных бурь оценивается примерно в 80%. Стабилизация геомагнитного поля ожидается в воскресенье.

    Ранее портал MyCalend сообщил, что россиян в октябре ожидают несколько периодов магнитных бурь.

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