Астрономы предупредили о геомагнитных бурях из-за выбросов плазмы на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН: выбросы плазмы с Солнца могут достичь Земли за двое суток

В ближайшие двое суток Земли могут достичь новые выбросы плазмы с Солнца. Об этом в телеграм-канале предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые уточнили по результатам наблюдений с космических коронографов и численного моделирования, что как минимум два плазменных облака способны ударить по планете 8 и 9 сентября.

Солнечная активность сохраняется повышенной уже несколько дней. Большинство выбросов проходит мимо Земли, однако траектории нескольких облаков указывают на возможное столкновение с магнитосферой планеты, добавили они.

Первые изменения скорости солнечного ветра могут начаться уже вечером 7 сентября.

Максимальных значений поток достигнет в ночь с 8 на 9 сентября — около 700 километров в секунду, что почти вдвое выше текущей скорости.

Возмущения космической погоды могут сохраняться не менее трех суток. Основным последствием станут продолжительные геомагнитные возмущения с периодическими магнитными бурями первого и второго уровня.

Вечером 2 сентября на Солнце произошла вспышка класса M3.0 — первая такой силы с начала осени.