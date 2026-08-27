Астроном Киселев назвал главную угрозу солнечных вспышек

Солнечные вспышки прежде всего угрожают спутникам на низких орбитах, а для людей на Земле прямой радиационной опасности нет, пишет aif.ru .

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что во вторник на Солнце произошла самая мощная за последнее время вспышка. Специалисты отметили рост активности и допустили магнитную бурю, которая может стать сильнейшей за два месяца.

Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев пояснил, что электромагнитное излучение достигает Земли за восемь минут, а поток плазмы — за один-три дня. Основные риски возникают для спутников: нагрев верхних слоев атмосферы повышает ее плотность и тормозит аппараты на низких орбитах.

«Основной удар приходится на спутниковую группировку. Плотность атмосферы увеличивается, и это создает дополнительное торможение для спутников на низких орбитах», — пояснил Киселев.

Астроном также предупредил о возможных сбоях GPS и ГЛОНАСС, кратковременных нарушениях высокочастотной радиосвязи и перегрузках энергосетей из-за геомагнитно-индуцированных токов. Для людей на поверхности Земли прямой радиационной угрозы нет: их защищают атмосфера и магнитное поле планеты, передает RT.