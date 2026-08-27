Астроном Киселев назвал главную угрозу солнечных вспышек
Солнечные вспышки прежде всего угрожают спутникам на низких орбитах, а для людей на Земле прямой радиационной опасности нет, пишет aif.ru.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что во вторник на Солнце произошла самая мощная за последнее время вспышка. Специалисты отметили рост активности и допустили магнитную бурю, которая может стать сильнейшей за два месяца.
Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев пояснил, что электромагнитное излучение достигает Земли за восемь минут, а поток плазмы — за один-три дня. Основные риски возникают для спутников: нагрев верхних слоев атмосферы повышает ее плотность и тормозит аппараты на низких орбитах.
«Основной удар приходится на спутниковую группировку. Плотность атмосферы увеличивается, и это создает дополнительное торможение для спутников на низких орбитах», — пояснил Киселев.
Астроном также предупредил о возможных сбоях GPS и ГЛОНАСС, кратковременных нарушениях высокочастотной радиосвязи и перегрузках энергосетей из-за геомагнитно-индуцированных токов. Для людей на поверхности Земли прямой радиационной угрозы нет: их защищают атмосфера и магнитное поле планеты, передает RT.