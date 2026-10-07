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    Началась экспедиция к месту крушения самолета Амелии Эрхарт в 1937 году

    Фото: РИА «Новости»

    В деле об исчезновении американской летчицы Амелии Эрхарт появилась новая зацепка. В тихоокеанской островной лагуне на полпути между Австралией и Гавайями нашли аномалию, которая могла бы быть обломками потерпевшего крушение самолета Electra 10E. Группа из 14 ученых отправилась к острову Никумароро, чтобы исследовать объект. Об этом сообщила пресс-служба Университета Пердью.

    Участники экспедиции «Объект Тарава» 6 октября прибыли на одноименный остров, чтобы воссоединиться с коллегами и начать шестидневное морское путешествие к Никумароро, где находится загадочный объект. Первый день они посвятили организации логистики, проверке оборудования и встречам с местными специалистами.

    «Нас поразило, что мы пролетели над большей частью того участка, который пытались преодолеть Амелия Эрхарт и штурман Фред Нунан, когда они погибли. Теперь мы надеемся получить шанс поставить точку в их истории», — сообщила выпускница Университета Пердью Сириша Бандла.

    Electra 10E, которым управляли Эрхарт и Нунан, 2 июля 1937 года исчез над Тихим океаном. В случае успеха американка могла стать первой женщиной-пилотом, совершившей кругосветное путешествие. Обломки самолета не найдены до сих пор.

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