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    Шесть затонувших судов нашли на дне Онежского озера

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Исследователи продолжают изучать дно Онежского озера. На этот раз участники экспедиции обнаружили шесть затонувших судов, среди которых были две канонерские лодки времен Великой Отечественной войны, сообщил фонд «Люди Моря» в соцсети «ВКонтакте».

    Экспедицию организовали Фонд «Люди моря» и морская инженерная компания «Фертоинг» «Русские корабли. Онежское озеро». Специалисты снимают рельеф дна с помощью современного гидроакустического оборудования, а при обнаружении объектов — проводят дополнительное обследование с применением подводного дрона.

    «Исследовательское судно „Иван Королев“ обнаружило шесть затонувших судов в Онежском озере. В числе находок предположительно могут быть две канонерские лодки, погибшие в годы Великой Отечественной войны», — говорится в публикации.

    Исполнительный директор Фонда «Люди моря» Анна Радькова отметила, что в годы войны в этом регионе велись активные боевые действия в составе Карельского фронта. Среди обнаруженных объектов могут быть канонерские лодки Онежской военной флотилии — КЛ № 12 и КЛ № 13, затонувшие 1 июня 1943 года и 1 августа 1942 года соответственно.

    Ранее в РГПУ имени Герцена сообщали, что на дне Онежского озера обнаружили в толще озерно-ледниковых глин высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в «розовом горизонте». Это стало доказательством космической катастрофы — падения метеорита на Землю около 12,8 тысячи лет назад.

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