Шесть затонувших судов нашли на дне Онежского озера
Исследователи продолжают изучать дно Онежского озера. На этот раз участники экспедиции обнаружили шесть затонувших судов, среди которых были две канонерские лодки времен Великой Отечественной войны, сообщил фонд «Люди Моря» в соцсети «ВКонтакте».
Экспедицию организовали Фонд «Люди моря» и морская инженерная компания «Фертоинг» «Русские корабли. Онежское озеро». Специалисты снимают рельеф дна с помощью современного гидроакустического оборудования, а при обнаружении объектов — проводят дополнительное обследование с применением подводного дрона.
«Исследовательское судно „Иван Королев“ обнаружило шесть затонувших судов в Онежском озере. В числе находок предположительно могут быть две канонерские лодки, погибшие в годы Великой Отечественной войны», — говорится в публикации.
Исполнительный директор Фонда «Люди моря» Анна Радькова отметила, что в годы войны в этом регионе велись активные боевые действия в составе Карельского фронта. Среди обнаруженных объектов могут быть канонерские лодки Онежской военной флотилии — КЛ № 12 и КЛ № 13, затонувшие 1 июня 1943 года и 1 августа 1942 года соответственно.
Ранее в РГПУ имени Герцена сообщали, что на дне Онежского озера обнаружили в толще озерно-ледниковых глин высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в «розовом горизонте». Это стало доказательством космической катастрофы — падения метеорита на Землю около 12,8 тысячи лет назад.