Робот Perseverance проехал 45,22 км по Марсу и побил рекорд

Робот Perseverance побил рекорд поездки по Марсу. За 6,5 года он проехал 45,22 километра, сообщили в NASA .

Perseverance стартовал к Марсу 30 июля 2020 года, приземлившись в кратере Езеро 18 февраля 2021-го. По мнению ученых, свыше 3,5 миллиарда лет назад там было озеро с впадавшими в него реками.

Предыдущий рекорд принадлежал марсоходу Opportunity, который за 14 лет преодолел 45,16 километра.

Исследователи ищут на Марсе следы древней микробной жизни. Марсоход изучает породы и собирает образцы грунта для доставки на Землю.

Ранее доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов заявил, что российские приборы находятся на мировом уровне космической науки.