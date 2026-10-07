Нобелевскую премию по химии дали за решение вековой задачи

Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе

Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили французскому ученому Анри Кагану и японскому исследователю Кэнсо Соаи. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

Ученые получили награду за открытия в области асимметричного органического синтеза. Их работы позволили управлять химическими реакциями, в результате которых преимущественно образуется одна из двух зеркальных форм молекул.

«Каган и Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века: как может спонтанно возникать гомохиральность», — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Каган в 1986 году разработал способ получать значительный избыток одной зеркальной формы в химических реакциях. Соаи в 1995 году создал реакцию, способную приводить к гомохиральности, а в 2003 году добился образования только одного из двух возможных зеркальных изомеров.

Ранее стал известен лауреат Нобелевской премии по физике.