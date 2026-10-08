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    Автор «Горько-сладкого эроса» Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

    Нобелевскую премию по литературе присудили канадской писательнице Энн Карсон

    Jay Dixit
    Фото: Jay Dixit/Википедия

    Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год стала канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета Шведской академии.

    Награду ей присудили за смелое и изобретательное творчество. В комитете отметили, что в игривом диалоге с классической традицией оно создало новые формы современной литературы.

    В академии напомнили, что Карсон совмещает поэзию с переводом и преподаванием. Почти все ее творчество сосредоточено на пересечении филологии и стремления поэта к новому смыслу. Отправной точкой своей работы она называет этимологию слов.

    Карсон родилась в 1950 году и училась в Университете Торонто. Она специалист по классической филологии и профессор, преподавала в вузах Канады и США. У автора вышло более 20 книг и переводов. Ее произведения переведены на многие языки, в том числе на русский.

    Ранее французский ученый Анри Каган и японский исследователь Кэнсо Соаи получили Нобелевскую премию по химии.

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