Автор «Горько-сладкого эроса» Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год стала канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета Шведской академии.

Награду ей присудили за смелое и изобретательное творчество. В комитете отметили, что в игривом диалоге с классической традицией оно создало новые формы современной литературы.

В академии напомнили, что Карсон совмещает поэзию с переводом и преподаванием. Почти все ее творчество сосредоточено на пересечении филологии и стремления поэта к новому смыслу. Отправной точкой своей работы она называет этимологию слов.

Карсон родилась в 1950 году и училась в Университете Торонто. Она специалист по классической филологии и профессор, преподавала в вузах Канады и США. У автора вышло более 20 книг и переводов. Ее произведения переведены на многие языки, в том числе на русский.

Ранее французский ученый Анри Каган и японский исследователь Кэнсо Соаи получили Нобелевскую премию по химии.