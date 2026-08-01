Уфологи обнаружили на архивном снимке НАСА базу пришельцев на Луне

В интернете начал активно набирать популярность архивный снимок НАСА, сделанный в 2009 году аппаратом LCROSS перед его столкновением с Луной. Уфологи обратили внимание на объект правильной геометрической формы на дне лунного кратера Кабеус, сообщил KP.RU .

По их мнению, необычный объект выглядит как искусственное сооружение — словно половинка куба, покрытого рельефной квадратной крышей. На опубликованном архивном снимке ученые проекта LCROSS Энтони Колапрет и доктор Ким Эннико анализировали результаты столкновений с ракетой и космическим аппаратом.

Миссия искала воду на Луне. В ходе эксперимента обследовали район кратера Кабесу, выясняя, может ли в постоянно затененных участках находиться водяной лед. Сторонники же реальности НЛО не столько заинтересовались научной деятельностью на спутнике Земли, сколько выдвижением конспирологических версий.

По одной из них НАСА якобы обнаружило на Луне следы деятельности неизвестной цивилизации и целенаправленно уничтожило объект ударом зонда LCROSS. По второй — специалисты НАСА перенацелили бомбу, заметив инопланетную базу, чтобы первыми до нее потом добраться. Согласно третьей, на Луне есть инопланетная база, но работают в ней земляне.

Ранее американский уфолог Кевин Рэндл заявил, что в неопубликованных файлах из архива Пентагона могут быть доказательства, что пришельцы посещали Землю.