НАСА обозначило Крым российским регионом

На карте НАСА в трансляции солнечного затмения Крым обозначили как регион России. Новороссию американское космическое агентство не признало российской территорией. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Крымский полуостров на карте НАСА отделен от материка линией, обозначающей государственную границу России. При этом Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области остались на украинской стороне.

Солнечное затмение произошло вечером 12 августа. Это не единственное астрономическое событие за месяц. Частное лунное затмение случится 28 августа и почти ежедневно можно наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

Для астрономов-любителей в разных регионах организовали места для наблюдения за затмением. Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов рассказал о развитии астротуризма в России.