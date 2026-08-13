НАСА обозначило Крым российским регионом
НАСА в трансляции солнечного затмения обозначило Крым как регион России
На карте НАСА в трансляции солнечного затмения Крым обозначили как регион России. Новороссию американское космическое агентство не признало российской территорией. Об этом сообщило РИА «Новости».
Крымский полуостров на карте НАСА отделен от материка линией, обозначающей государственную границу России. При этом Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области остались на украинской стороне.
Солнечное затмение произошло вечером 12 августа. Это не единственное астрономическое событие за месяц. Частное лунное затмение случится 28 августа и почти ежедневно можно наблюдать за метеорным потоком Персеиды.
Для астрономов-любителей в разных регионах организовали места для наблюдения за затмением. Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов рассказал о развитии астротуризма в России.