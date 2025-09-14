Россия запустила на орбиту еще один навигационный спутник

С космодрома Плесецка 13 сентября запустили еще один спутник глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что за последние два дня российские специалисты осуществили два космических запуска, в том числе с Байконура.

«Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник „ГЛОНАСС“», — сказал Баканов.

В августе с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она должна была вывести на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2 с мышами, муравьями и другими подопытными. Благодаря этой миссии ученые планировали оценить влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

Ранее сообщалось о возвращении на Землю космонавта Кирилла Пескова на корабле Crew Dragon.