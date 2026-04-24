Назван срок нового запуска Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса

NASA: Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса запустят не ранее сентября

Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Сергеем Тетерятниковым отправят к Международной космической станции не раньше середины сентября. Об этом сообщила пресс-служба NASA .

Вместе с россиянином на орбиту отправятся американцы Люк Дилейни и Джессика Уоткинс, а также Джошуа Кутрик от Канадского космического агентства.

В состав дублеров Crew-13 комиссия включила также еще одного представителя Роскосмоса — Арутюна Кивиряна.

Предыдущий полет Crew-12 прошел 13 февраля. Спустя двое суток корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым в составе успешно пристыковался к Международной космической станции.

Федяев принимает участие в научных исследованиях, необходимых для изучения воздействия невесомости на организм человека. Сведения важны для создания новых технологий, которые применят в будущих экспедициях на большие расстояния.