Космонавт Роскосмоса рассказал, какие книги он возьмет на миссию НАСА Crew-13 к МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников рассказал, что на миссию НАСА Crew-13 к МКС возьмет книги по истории России. Его слова передало РИА «Новости» .

«Я взял в электронном виде книги, которые связаны с историей моей страны, местности, в которой я родился. Всеми мыслями я буду уходить в историю, читать, и это будет напоминать мне о моей земле, родине и малой родине», — сказал Тетерятников журналистам.

Космонавт добавил, что также возьмет с собой фотографии родных и друзей.

Роскосмос и НАСА в 2022 году подписали соглашение о перекрестных полетах. В экипаж Сrew-13 вошли четыре человека: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Запуск миссии запланировали на середину сентября.

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