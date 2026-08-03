Космонавт Роскосмоса рассказал, какие книги он возьмет на миссию НАСА Crew-13 к МКС
Космонавт Тетерятников возьмет на миссию на МКС учебники по истории России
Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников рассказал, что на миссию НАСА Crew-13 к МКС возьмет книги по истории России. Его слова передало РИА «Новости».
«Я взял в электронном виде книги, которые связаны с историей моей страны, местности, в которой я родился. Всеми мыслями я буду уходить в историю, читать, и это будет напоминать мне о моей земле, родине и малой родине», — сказал Тетерятников журналистам.
Космонавт добавил, что также возьмет с собой фотографии родных и друзей.
Роскосмос и НАСА в 2022 году подписали соглашение о перекрестных полетах. В экипаж Сrew-13 вошли четыре человека: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Запуск миссии запланировали на середину сентября.
Космонавт Сергей Микаев рассказал, что воздух на российском сегменте МКС пахнет домом.