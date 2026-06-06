Сегодня 01:13 Подготовку к эвакуации объявили на МКС. Что произошло на станции Овчинников: утечка на МКС возникла из-за частых стыковок 0 0 0 Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

МКС

Космонавты

Роскосмос

Россия

NASA

Эвакуации

Металлы

Утечка воздуха в российском сегменте Международной космической станции привлекла большое внимание. Сообщения о переходе астронавтов NASA в челнок Crew Dragon для возможной эвакуации только добавили тревоги, но реальная ситуация оказалась не такой страшной. О том, что на самом деле произошло на МКС, — в материале 360.ru.

Как произошла утечка воздуха на МКС

Американское космическое агентство NASA приказало находящимся на борту МКС пятерым астронавтам укрыться на два часа и готовиться к возможной эвакуации на корабле Crew Dragons из-за утечки воздуха в российском сегменте. Такой материал выпустило агентство Reuters.

Но в официальном заявлении NASA не было ни слова об эвакуации. Пресс-секретарь агентства Бетани Стивенс в социальной сети X сообщила, что четырех членов экипажа SpaceX Crew-12 и астронавта NASA Криса Уильямса попросили перейти на корабль Crew Dragon на время ремонта в российском модуле «Звезда».

Она отметила, что в одном из отсеков образовались новые трещины и утечки, которые вызывали опасения, но Роскосмос всегда принимал необходимые меры для их ликвидации. «В пятницу, 5 июня, российские коллеги решили провести масштабный ремонт. NASA в рамках протокола безопасности приказало пяти членам экипажа американского сегмента перейти в корабль Crew Dragon до завершения работ», — написала Стивенс.

Фото: Chris Williams/Nasa/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Она добавила, что через два часа экипаж вернулся обратно на станцию. В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что космонавты обнаружили две утечки воздуха в отсеке переходной камеры модуля «Звезда» во время процедуры наддува. Первую трещину заделали, нанеся двухкомпонентный герметичный состав «Герметалл-1». Второе место, расположенное на конусной части переходной камеры, подготовили к герметизации. «Астронавты NASA на время проведения ремонта перешли в пристыкованный корабль Crew Dragon и вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы», — заявили в пресс-службе. В Роскосмосе подчеркнули, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает. Давление на борту МКС стабильное и поддерживается на расчетном уровне.

Четверть века на орбите

Российский модуль «Звезда» — старейший в составе МКС. В июле этого года исполнится 26 лет, как он находится на орбите. Модуль состоит из четырех отсеков, три из которых полностью герметичны. Впервые утечки воздуха на МКС зафиксировали в 2020 году. Изначально считалось, что они происходят в американском сегменте, поэтому астронавты перешли в российский модуль «Звезда» и закрыли люки между сегментами.

Российский летчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко в комментарии 360.ru объяснил, что таким способом ищут модуль, в котором произошла утечка, — там падает атмосферное давление. После определения места, в котором образовалась трещина, ее ищут с помощью специальных ультразвуковых устройств.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Корниенко отметил, что подобные утечки на МКС были и раньше. Во время полета американца Майкла Фойла утечку нашли в иллюминаторе. «Нашли, закрутили — не вопрос», — пояснил космонавт. О том, что место утечки находилось в переходной камере модуля «Звезда», стало известно через несколько дней. Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, за восемь часов атмосферное давление в помещении упало на один миллиметр. Точное место трещины экипаж станции обнаружил с помощью пакетика чая, оставленного в запертом помещении. Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что вместе с коллегами они наблюдали, в какую сторону летел пакетик, чтобы понять, куда уходит воздух. Место утечки космонавты изолировали подручными материалами. Решение о долговременной герметизации должны были принять на Земле. Через год в корпусе переходной камеры модуля «Звезда» экипаж обнаружил еще несколько трещин, которые снова изолировали. В июле 2025 года заместитель директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев объявил, что объемы утекающего со «Звезды» воздуха значительно снизились, но не прекратились. Он пояснил, что поиски утечек все еще продолжаются.

Отчего в модуле «Звезда» появились трещины

Утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» связаны с тем, что там находится стыковочный агрегат, к которому присоединяются доставляющие грузы и новых членов экипажа космические корабли «Союз» и «Прогресс». Каждый такой «визит» увеличивает нагрузку, что приводит к возникновению микротрещин. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился специалист по космическим аппаратам и автор телеграм-канала «Добрый Овчинников» Илья Овчинников. «Модуль летает уже больше 20 лет и каждая стыковка — это нагрузка на материалы. Есть такой термин — „усталость металла“, которая проявляется в деформации и возникновении различных микротрещин, приводящих к утечке воздуха», — заявил он.

Специалист по космическим аппаратам добавил, что также свою долю в формирование трещин внесли наружный вакуум и избыточное давление.

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Овчинников подчеркнул, что в сегодняшнем уходе астронавтов на борт челнока Crew Dragon ничего необычного нет. Это стандартное требование безопасности. «Когда рядом с МКС пролетают микрометеороиды, то космонавтов просят находиться рядом с кораблем, чтобы в случае чего провести эвакуацию. Так экипаж станции делает всегда, когда возникают ситуации с риском нештатных ситуаций Так прописано в инструкции», — пояснил эксперт. Овчинников добавил, что в случае если утечка станет очень серьезной, модуль полностью изолируют, а корабль вместе с экипажем перелетит на другой стыковочный узел. После этого вместе с центрами управления космонавты и астронавты должны решить, что делать с пострадавшей частью станции дальше — прощаться или ремонтировать. Работа по устранению утечки, по словам Овчинникова, занимает достаточно много времени, потому что сам корпус станции находится за панелями, на которых установлены различные приборы. Все их приходится снимать. «Это как если в квартире в стене появилась трещина за тяжелым шкафом и, чтобы ее найти, надо все достать, отодвинуть, а на МКС еще и посмотреть специальными искателями, понять, как к этой трещине подобраться. Времени на это требуется больше», — пояснил собеседник 360.ru. Он добавил, что вне зависимости от состояния станции на первом месте всегда находится безопасность экипажа, поэтому у них всегда есть возможность эвакуироваться на космических кораблях. Это главное правило для всех.