В Роскосмосе раскрыли имя российского члена экипажа миссии Crew-13
Российский космонавт Тетерятников стал членом экипажа миссии Crew-13
Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников вошел в основной экипаж корабля Crew Dragon, где займет должность специалиста миссии Crew-13. Об этом заявила пресс-служба корпорации.
В состав дублеров экипажа Crew-13 межведомственная комиссия включила еще одного представителя Роскосмоса — космонавта Арутюна Кивиряна. Запуск миссии назначили на второе полугодие 2026 года.
Предыдущий полет Crew-12 состоялся 13 февраля. Уже 15 февраля корабль Crew Dragon, в экипаже которого был российский космонавт Андрей Федяев, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Федяев примет участие в исследованиях, необходимых для оценки воздействия продолжительной невесомости на организм человека. Полученные сведения важны для создания технологий, нужных во время предстоящих экспедиций на большие расстояния.