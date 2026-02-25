В Роскосмосе раскрыли имя российского члена экипажа миссии Crew-13

Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников вошел в основной экипаж корабля Crew Dragon, где займет должность специалиста миссии Crew-13. Об этом заявила пресс-служба корпорации.

В состав дублеров экипажа Crew-13 межведомственная комиссия включила еще одного представителя Роскосмоса — космонавта Арутюна Кивиряна. Запуск миссии назначили на второе полугодие 2026 года.

Предыдущий полет Crew-12 состоялся 13 февраля. Уже 15 февраля корабль Crew Dragon, в экипаже которого был российский космонавт Андрей Федяев, успешно пристыковался к Международной космической станции.

Федяев примет участие в исследованиях, необходимых для оценки воздействия продолжительной невесомости на организм человека. Полученные сведения важны для создания технологий, нужных во время предстоящих экспедиций на большие расстояния.