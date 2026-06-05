В российском модуле МКС обнаружили два места утечки

Два источника утечки воздуха обнаружили в российском модуле «Звезда» на МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне», — подчеркнули в корпорации.

Утечку нашли при наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» в пятницу, 5 июня.

Первое место оперативно заделали нанесением слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Ведутся работы по подготовке к герметизации второго места, расположенного на конусной части переходной камеры.

На время ремонтных работ астронавтов NASA перевели в пристыкованный корабль Crew Dragon. Теперь они вернулись на борт МКС для штатного продолжения работы.

Ранее стало известно, что в России началось проектирование первых трех модулей орбитальной станции. Сначала их спроектируют в цифровом виде, после введут в производство.